2018-09-20T14:34:24+03:00
Общество

Владимир Панов встретится с жителями Канавинского района 27 сентября

Встреча пройдет в 18:30 в Центральном дворце культуры железнодорожников
Юлия ИСАЕВА
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27 сентября 2018 года глава Нижнего Новгорода Владимир Панов встретится с жителями Канавинского района. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Это будет седьмая встреча Панова с нижегородцами. Она пройдет в 18:30 в Центральном дворце культуры железнодорожников по адресу: улица Июльских дней, дом 1а.

Напомним, начиная с 27 февраля 2018 года, мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проводит открытые встречи с жителями города. Они уже прошли в Автозаводском, Сормовском, Приокском, Московском, Ленинском и Советском районах

Ранее "Комсомолка" сообщала, что структура администрации Нижнего Новгорода в ближайшее время претерпит существенные изменения, в коридорах власти поговаривали давно. Мэр представил журналистам новую структуру администрации. Самым серьезным изменением в структуре стало сокращение одного заместителя – теперь их состав уменьшился с восьми до семи человек.

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