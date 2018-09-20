В Заволжье неизвестные подожгли автомобиль депутата гордумы

СЕГОДНЯ 13:55 2018-09-20T13:55:55+03:00

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В Заволжье неизвестные подожгли автомобиль депутата местной думы Андрея Мельникова. Об этом сообщает пресс-служба ЛДПР.

Инцидент произошел 20 сентября в 3:30. Во дворе многоквартирного дома, где живет Мельников, загорелся его автомобиль Daewoo Matiz. Известно, что на капоте надпись ЛДПР.

Огонь удалось потушить еще до приезда пожарных. Согласно информации, машина не подлежит восстановлению.

По факту причинения ущерба и поджога Андрей Мельников написал заявление в полицию. Он связывает случившееся со своей политической и общественной деятельностью.

Напомним, в мае 2018 года следователи по Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении депутата думы города Заволжье, оскорблявшего главу местного самоуправления. По версии следствия, 22 ноября 2017 года в здании думы на проспекте Мира г. Заволжья проходило заседание с 9 до 13 часов. Подозреваемый, в ходе обсуждения вопросов раз за разом оскорблял и грубо выражался в адрес исполняющего обязанности председателя думы ггорода Заволжье Городецкого района.