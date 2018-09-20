2018-09-20T12:16:51+03:00
Общество

Деревню Бешенцево подключат к центральному водоснабжению

Юлия ИСАЕВА
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Нижегородский водоканал обеспечит централизованное водоснабжение деревни Бешенцево в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, проект планируется завершить до конца сентября 2018 года.

В настоящее время водоснабжение деревни обеспечивается двумя водонапорными башнями, которые подают воду из подземных источников. По словам гендиректора ОАО «Нижегородский водоканал» Николая Николюка, сейчас в домах деревни Бешенцево очень плохой напор воды, а иногда его и вовсе нет.

Кроме того, при возникновении ЧС система водоснабжения деревни не может обеспечить достаточный напор для функционирования пожарных гидрантов.

В результате было разработано технологическое решение, которое позволит подключить водопроводные сети деревни к центральному водоснабжению.

Для заключения договора абоненту необходимо направить в Нижегородский водоканал следующие документы заявка на заключение договора, правоустанавливающие документы на объект недвижимости; копия паспорта; выписка из домовой книги (информация о проживающих); согласие других собственников (в случае, если объект находится в общей долевой или совместной собственности, оформляется в свободной письменной форме).

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