В Спасском районе 18-летний мотоциклист без прав сбил школьника на краю проезжей части

СЕГОДНЯ 11:43 2018-09-20T11:43:29+03:00

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В Спасском районе Нижегородской области 18-летний водитель мотоцикла сбил восьмиклассника. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария случилась 19 сентября около десяти часов вечера на втором километре подъезда к деревне Турбанка от автодороги Воротынец – Спасское – Сергач. 18-летний молодой человек за рулем мотоцикла «Сова» сбил школьника, который шел по краю проезжей части.

Известно, что прав у водителя не было, а его мотоцикл не зарегистрирован. Кроме того, он ехал без мотошлема.

В результате ДТП пострадали три человека. Сбитый восьмиклассник был госпитализирован с травмами с места происшествия. Он находился без сопровождения взрослых.

Также ранения получили водитель и пассажир мотоцикла. Они отделались ссадинами и были осмотрены врачом.