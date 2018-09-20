В Спасском районе 18-летний мотоциклист без прав сбил школьника на краю проезжей части
В Спасском районе Нижегородской области 18-летний водитель мотоцикла сбил восьмиклассника. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по региону.
Авария случилась 19 сентября около десяти часов вечера на втором километре подъезда к деревне Турбанка от автодороги Воротынец – Спасское – Сергач. 18-летний молодой человек за рулем мотоцикла «Сова» сбил школьника, который шел по краю проезжей части.
Известно, что прав у водителя не было, а его мотоцикл не зарегистрирован. Кроме того, он ехал без мотошлема.
В результате ДТП пострадали три человека. Сбитый восьмиклассник был госпитализирован с травмами с места происшествия. Он находился без сопровождения взрослых.
Также ранения получили водитель и пассажир мотоцикла. Они отделались ссадинами и были осмотрены врачом.