2018-09-20T11:01:18+03:00
Спорт

ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче ФНЛ

После финального свистка счет был равным 1:1
Юлия ИСАЕВА
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Вчера, 19 сентября 2018 года, в Нижнем Новгороде в рамках 12 тура Футбольной национальной лиги прошел очередной матч. На поле встретились ФК «НН» и ФК «Химки» из Подмосковья. После финального свистка счет был равным 1:1.

В первом тайме забитых мячей не было, на перерыв футболисты разошлись с нулевым счетом. Цифры начали меняться на 78-й минуте встречи.

Первый гол забили футболисты из Подмосковья. Нижегородцы сравняли счет на второй добавленной минуте. Автором гола стал Артем Абрамов. Это был его первый заброшенный мяч в составе нижегородского клуба.

- Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и извиниться перед ними за этот матч. Команда показала сегодня худшую игру в этом сезоне. Я попросил ребят в раздевалке как можно быстрее ее забыть, - прокомментировал игру главный тренер ФК «НН» Дмитрий Черышев.

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