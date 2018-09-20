Сильный пожар унес жизни супругов в Воскресенском районе

СЕГОДНЯ 10:35 2018-09-20T10:35:57+03:00

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В Воскресенском районе Нижегородской области произошел пожар в личном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Трагедия произошла вчера, 19 сентября 2018 года, около двух часов ночи в деревне Богданово. Когда пожарные приехали на место происшествия после сообщения о возгорании, крыша дома уже полностью была охвачена огнем. Помимо этого горела баня, надворные постройки и автомобиль.

Пожар был ликвидирован на площади 300 квадратных метров. При разборе конструкций были найдены тела хозяев дома – мужчины и женщины 1958 года рождения. На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение пожара и сообщение о нем в пожарную охрану.

В тушении участвовали десять человек личного состава и пять единиц техники. Причиной случившегося стало неправильное устройство печи и дымохода.