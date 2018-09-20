Для Нижнего Новгорода будет разработана стратегия развития

СЕГОДНЯ 10:11 2018-09-20T10:11:19+03:00

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Вчера, 19 сентября, в Нижнем Новгороде было заключено соглашение о сотрудничестве между главой города Владимиром Пановым и ПАО Сбербанк. Оно определяет основы сотрудничества в сфере разработки стратегии развития города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Пришло время разработать стратегию для Нижнего Новгорода. В этом сложнейшем документе учитываются многие вопросы, которые объединены одной целью, - заявил Панов.

По его словам, все подготовительные процедуры будут завершены в течение месяца. После этого объявят конкурс по выбору компании, которая проведет исследование для дальнейшей разработки стратегии.

Деньги на разработку проекта будут выделены не из городского бюджета, а из Сбербанка.

- Сбербанк хочет стать частью значительных изменений в городе. Мы предложили такую помощь, в том числе, чтобы реализовывать новые финансовые продукты, которые в настоящее время требуются Нижнему Новгороду и России в целом. Стратегия включает в себя спорт, здравоохранение, объекты культурного наследия и прочие вещи. Для нас это вызов – вместе с администрацией разработать финансовые инструменты, позволяющие лидировать и делать город красивее, - сказал управляющий головным отделением по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Сергей Алимов.