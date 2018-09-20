2018-09-20T09:46:54+03:00
Общество

В Сарове за мошенничество осудят бывшего начальника противопожарной службы

Его обвиняют по двум статьям уголовного кодекса
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Сарове перед судом предстанет бывший начальник одного из учреждений противопожарной службы. Он обвиняется в мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы».

По версии следствия, 48-летний обвиняемый в течение двух лет незаконно начислял заработную плату и премии сотруднику, который числился в компании лишь формально. Таким образом, мужчина похитил сумму в размере более 800 тысяч рублей.

Санкция вышеуказанных статей предусматривает до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассмотрено Саровским городским судом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Деревню Бешенцево подключат к центральному водоснабжению
В Спасском районе 18-летний мотоциклист без прав сбил школьника на краю проезжей части
ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче ФНЛ
Сильный пожар унес жизни супругов в Воскресенском районе
Для Нижнего Новгорода будет разработана стратегия развития
Появилось видео с места крушения МиГ-31 в Нижегородской области
Доходы и расходы Нижнего Новгорода увеличены на 195 миллионов рублей
Дороги, построенные на Мещере к ЧМ-2018, переданы в собственность Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде из-за многочисленных жалоб закрыли медицинский центр «Дом здоровья»
В Дзержинске за изнасилование знакомой осудили жителя Чувашии
Более трех миллионов деревьев высадят в нижегородских лесах в 2018 году
В центре Нижнего Новгорода установят мемориальную доску в память о ветеране ВОВ Викторе Максимове
Глеб Никитин: «Нижегородская область стала одним из лидеров по привлечению средств на создание комфортной городской среды»