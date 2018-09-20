В Сарове за мошенничество осудят бывшего начальника противопожарной службы

СЕГОДНЯ 09:46 2018-09-20T09:46:54+03:00

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В Сарове перед судом предстанет бывший начальник одного из учреждений противопожарной службы. Он обвиняется в мошенничестве, связанном с фиктивным трудоустройством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере» и «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы».

По версии следствия, 48-летний обвиняемый в течение двух лет незаконно начислял заработную плату и премии сотруднику, который числился в компании лишь формально. Таким образом, мужчина похитил сумму в размере более 800 тысяч рублей.

Санкция вышеуказанных статей предусматривает до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассмотрено Саровским городским судом.