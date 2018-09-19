2018-09-19T17:40:43+03:00
Общество

Доходы и расходы Нижнего Новгорода увеличены на 195 миллионов рублей

Юлия ИСАЕВА
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Депутаты думы Нижнего Новгорода поддержали увеличение доходов и расходов Нижнего Новгорода на 195 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Такое решение было принято в ходе заседания. Администрация предложила увеличить доходной и расходной частей бюджета на более чем 195 миллионов рублей, дума поддержала.

- Большая часть дополнительно полученных собственных доходов города, трансферты из федерального и регионального бюджетов город направляет на социальные нужды. Это ремонты и строительство детских учреждений, оплата льготного питания детей в школах, обновление фондов библиотек, - заявил гордумы Дмитрий Барыкин.

Он отметил предложение мэрии о выделении 4,6 миллиона рублей на оплату транспортных услуг для проведения открытых уроков в музеях города для учащихся 6-7 классов городских школ.

На оплату школьного питания льготных категорий детей добавлены три миллиона рублей, еще восемь – на подготовку проектно-сметной документации общеобразовательных школ.

Также за счет перераспределения средств с мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства, депутаты согласовали направление 10,2 миллиона рублей на декоративно-художественное оформление города к празднованию Нового 2019 года и Рождества на обновление главной праздничной новогодней елки.

В итоге обновленные параметры бюджета города на 2018 год по доходам составляют 32,9 миллиарда рублей, по расходам – 34,1 миллиарда рублей, дефицит бюджета - 1,2 миллиарда рублей.

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