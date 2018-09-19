2018-09-19T17:21:46+03:00
Общество

Дороги, построенные на Мещере к ЧМ-2018, переданы в собственность Нижнего Новгорода

Юлия ИСАЕВА
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Сегодня состоялось заседание думы Нижнего Новгорода. В ходе него депутаты утвердили Перечень имущества государственной собственности Нижегородской области, передаваемого в муниципальную собственность. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Согласно информации, на баланс Нижнего Новгорода переданы шестьавтомобильных дорог общего пользования. Речь идет о дорогах в районе улиц Бетанкура, Самаркандская, Стрелка, Совнаркомовская, Пролетарская и два пешеходных перехода через улицу Бетанкура и улицу Самаркандская.

Также в собственность муниципалитета перешли 34 земельных участка, попадающие в постоянную полосу отвода и необходимые для эксплуатации и содержания автомобильных дорог.

По словам председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светланы Помпаевой, при подготовке к мундиалю были обустроены дороги около стадиона и набережная, теперь эти объекты передаются городу на содержание.

Председатель гордумы Дмитрий Барыкин уточнил, сохраняются ли обязательства подрядчика по гарантийному обслуживанию дорог.

- Администрация города нас заверила, что все гарантийные обязательства сохраняются в течение пяти лет, все паспорта предаются в муниципалитет, – заявил он.

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