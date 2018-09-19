В Нижнем Новгороде из-за многочисленных жалоб закрыли медицинский центр «Дом здоровья»
Нижегородский районный суд принял решение о ликвидации медицинской организации «Дом здоровья», где проводились бесплатные презентации медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
Согласно информации, в 2017 в адрес ведомства регулярно поступали жалобы и обращения жителей города. Они говорили об организации ООО «Дом здоровья», связанной с навязыванием медицинских услуг с использованием заемных денежных средств в результате посещения бесплатных презентаций медицинских услуг.
После этого были проведены восемь внеплановых проверок. В результате Роспотребнадзор составил 30 протоколов об административных правонарушениях и наложил на медцентр штрафы в размере 340 тысяч рублей.
Через некоторое время Управлением Роспотребнадзора отправили в суд иск о ликвидации ООО «Дом Здоровья». 13 сентября суд принял решение о ликвидации ООО «Дом здоровья».
Решение суда вступило в законную силу.