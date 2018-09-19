В Дзержинске за изнасилование знакомой осудили жителя Чувашии

СЕГОДНЯ 15:52 2018-09-19T15:52:42+03:00

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В Дзержинске перед судом предстал житель Чувашии. Его признали виновным

в изнасиловании знакомой женщины. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

38-летний мужчина обвинялся по статье 131 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следователи установили, что 11 мая 2018 года в квартире на Октябрьской улице компания выпила спиртные напитки. Около десяти часов вечера 37-летняя нижегородка начала убираться на кухне, а после этого пошла спать.

Через какое-то время женщина проснулась и увидела, что подсудимый совершает изнасилование. Он пригрозил ей, чтобы она никому не рассказывала.

На следующий день женщина отправилась в полицию и написала заявление.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме. Ранее он уже был судим и находился под стражей.

По информации следователей, обвиняемый и потерпевшая являются жителями Чувашской Республики, в Дзержинске они находились на заработках.

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам исправительной колонии строгого режима.