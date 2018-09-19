Более трех миллионов деревьев высадят в нижегородских лесах в 2018 году
12 сентября 2018 года приказом департамента лесного хозяйства Нижегородской области открыт осенний этап лесокультурных работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, те, кто арендует лесные участки, а также исполнители государственных заданий будут высаживать деревья. В общей сложности осенью планируется высадить 3,2 миллиона деревьев. Площадь работ составит 800 га.
По данным регионального департамента лесного хозяйства, треть лесных культур в Нижегородской области создана из посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами, что в будущем позволит получить максимально ценные насаждения.
Сейчас в лесных питомниках выкапывают посадочный материал, который необходим для выполнения запланированного объема посадки лесных культур и проведения дополнения посадок прошлых лет.
В настоящее время в Нижегородской области план по искусственному лесовостановлению выполнен на 112%.