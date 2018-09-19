В центре Нижнего Новгорода установят мемориальную доску в память о ветеране ВОВ Викторе Максимове

СЕГОДНЯ 14:29 2018-09-19T14:29:23+03:00

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На улице Минина в Нижнем Новгороде будет установлена мемориальная доска в память о ветеране Великой отечественной войны Викторе Максимове. Такое решение приняли депутаты на заседании городской думы.

Объект будет находиться на фасаде дома №3. С предложением увековечить память героя войны выступило нижегородское областное отделение общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Виктор Сергеевич Максимов был воином-танкистом. Он награжден орденом Отечественной войны II степени, а также медалями За отвагу», «За оборону Сталинграда» и медалью Армии США «За выдающуюся службу».

Напомним, в начале июня в Нижнем Новгороде состоялось открытие мемориальной доски генерал-майору Николаю Густавовичу Каргеру. Он занимал пост Нижегородского полицмейстера с 1867 по 1893 годы.