2018-09-19T14:03:29+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Нижегородская область стала одним из лидеров по привлечению средств на создание комфортной городской среды»

На благоустройство Арзамаса, Выксы, Сарова и Семенова выделено 325 миллионов рублей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородская область получит 325 миллионов рублей для реализации проектов по благоустройству в четырех городах, которые вошли в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Нижегородская область стала одним из лидеров по привлечению средств на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 325 миллионов рублей – серьезная сумма для четырех городов. Арзамас, Выкса, Саров и Семенов – каждый город по-своему уникален, а новые проекты позволят внести в их облик новые штрихи, и к тому же сделать их удобнее для жителей и для туристов, - отметил глава Нижегородской области Глеб Никитин, добавив, что уже поручил главам всех муниципалитетов включиться в работу по подготовке проектов и заявок на участие в конкурсе в следующем году.

Напомним, Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды впервые прошел в 2018 году. Его итоги были подведены 29 мая, всего на конкурс поступило 455 заявок, из которых было выбрано 80 победителей.

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