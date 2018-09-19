Нижегородские и белорусские предприятия подписали договор о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 13:07 2018-09-19T13:07:54+03:00

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14 сентября в Беларуси был подписан договор о сотрудничестве нижегородских и белорусских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о ООО «Агроблок» (Арзамас Нижегородской области) и белорусским предприятием ОАО «Сморгонский автоагрегатный завод». Подписание прошло в рамках очередного международного бизнес-форума «Еврорегион Неман».

В мероприятии приняли участие Председатель гродненского облисполкома Владимир Кравцов и руководитель представительства Нижегородской области в Республике Беларусь Сергей Петров.

Документ подразумевает сотрудничество по взаимодействию сторон по реализации и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники производства ОАО «Сморгонский автоагрегатный завод» в нижегородском регионе.

Напомним, больше года назад, 15 июля 2017 года между Арзамасом и городом Сморгонь Гродненской области Республики Беларусь был подписан договор о сотрудничестве городов-побратимов.