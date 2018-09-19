В Нижнем Новгороде установят семь новых рекламных конструкций

СЕГОДНЯ 12:24 2018-09-19T12:26:36+03:00

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Сегодня на заседании думы Нижнего Новгорода депутаты утвердили установку новых рекламных конструкций. Их разместят по городу.

Места, в которых будут установлены конструкции, были выбраны МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры города".

Одна из них будет находиться на проспекте Гагарина около 224 дома, а остальные рядом с проспектом Ленина, Мещерским бульваром, в Автозаводском районе и на улице Советской армии, а также на пересечении улиц Ярошенко, Рябцева и Чаадаева.

Напомним, в начале августа нижегородская администрация подписала постановление об утверждении архитектурно-художественной концепции улицы Белинского. Речь идет об участке от площади Лядова до площади Сенной. Наружная реклама там будет заменена. Крупные вывески уберут, а остальные приведут в порядок и вывесят в правильном порядке.