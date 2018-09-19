На Автозаводе сгорел огромный склад с картоном

СЕГОДНЯ 11:46 2018-09-19T11:47:18+03:00

К счастью, погибших и пострадавших нет

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода вчера, 18 сентября, загорелся склад с картонной тарой. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила пожарным около восьми часов вечера. Спасатели сразу выехали на место вызова на улицу Фучика. На тот момент склад уже полностью был охвачен огнем.

Чтобы справиться, пришлось создать два боевых участка. В тушении склада и ликвидации последствий пожара были задействованы 50 человек личного состава и 14 машин.

В итоге площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Он был локализован в 20:45, а через 40 минут была объявлена ликвидация открытого горения.

В 23:42 пожарные объявили ликвидацию последствий. К счастью, погибших и пострадавших нет. Причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.