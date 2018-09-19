В Кстовском районе нашли тело пропавшего в августе 57-летнего Льва Якушева

СЕГОДНЯ 11:18 2018-09-19T11:18:05+03:00

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2 августа в Кстовском районе пропал 57-летний Лев Якушев. Его искали полтора месяца. Вчера, 18 сентября, появилась информация, что мужчина погиб. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Пока никаких подробностей происшествия нет. Известно лишь, что тело нашли в районе озера.

Напомним, Лев Константинович исчез на второй день августа. Он вышел около 10:30 из дома в селе Вязовка Кстовского района в неизвестном направлении.

В начале сентября его внучки записали трогательное видеообращение, в котором сказали, что очень ждут дедушку.

- Деда уехал в лес… Дай мне ему позвонить? - звонко просит двухлетняя светловолосая девочка на видео. - Дед, приходи к нам в гости!

- Приходи, пожалуйста, быстрее к нам домой. Мы тебя очень сильно ждем. Пожалуйста, принеси конфетки, - добавила пятилетняя малышка.