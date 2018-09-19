В Кстовском районе женщина за рулем впала в кому и протаранила две иномарки

СЕГОДНЯ 11:04 2018-09-19T11:04:58+03:00

Сейчас она находится в больнице

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В Кстовском районе произошло массовое ДТП. Причиной стал инсульт у водителя иномарки. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Трагедия случилась вчера вечером, 18 сентября, в деревне Ржавка. Около семи часов у женщины, которая управляла автомобилем марки «Мерседес», случился инсульт, пока она ехала по парковке. Она впала в кому.

В результате иномарка въехала в «Митсубиси» и «Шевроле», которые тоже были припаркованы на стоянке.

Пострадавшую нижегородку госпитализировали с места происшествия в больницу. Сейчас она находится в коме.

Напомним, в минувшие выходные в Нижегородской области произошло более 30 дорожных аварий, в которых пострадали 14 детей. Семеро из них попали в больницу с серьезными травмами.