2018-09-19T10:37:19+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде на месяц ограничили движение транспорта по двум улицам

Юлия ИСАЕВА
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В Автозаводском и Советском районах Нижнего Новгорода почти на месяц ограничено движение транспорта по двум улицам. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения.

С 15 сентября по 15 октября на улице Янки Купалы будет ремонт водопровода. Там, у пересечения с Южным шоссе, движение будет организовано по суженной проезжей части.

Также изменения в движении будут на улице Адмирала Васюнина. Там тоже ведутся ремонтные работы. Ограничения вступили в силу 16 сентября и будут сняты 10 октября.

Специалисты просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Скорость не должна превышать 40 километров в час.

Напомним, парковку на улице Ильинской в Нижнем Новгороде могут запретить. Предложение внес первый заместитель генерального директора МП «Нижегородэлектротранс» Владимир Котов

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