Нижегородское «Торпедо» уступило «Ак Барсу» в матче КХЛ
18 сентября в Нижнем Новгороде состоялся матч Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Ак Барсом». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу казанских гостей.
Первая шайба залетела в ворота нижегородского клуба на первых минутах матча. Через несколько минут «Торпедо» сравняли счет, но ненадолго. На перерыв хоккеисты ушли со счетом 2:1 в пользу гостей.
Во втором периоде голов не было. В третьей двадцатиминутке «Ак Барс» забросил еще одну шайбу. Болельщики активно поддерживали нижегородкую команду, и через несколько минут они порадовали присутствующих. Гол забил Энди Миле.
На последних минутах матча казанский хоккеист забросил последнюю, четвертую, шайбу в пустые ворота соперника. Третий период был жарким: хоккеисты даже устраивали драки на льду.
Следующий матч «Торпедо» сыграет в пятницу, 21 сентября. Его противником станет магнитогорский «Металлург».