2018-09-19T09:34:18+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» уступило «Ак Барсу» в матче КХЛ

Встреча закончилась со счетом 2:4
Юлия ИСАЕВА
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18 сентября в Нижнем Новгороде состоялся матч Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и «Ак Барсом». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу казанских гостей.

Первая шайба залетела в ворота нижегородского клуба на первых минутах матча. Через несколько минут «Торпедо» сравняли счет, но ненадолго. На перерыв хоккеисты ушли со счетом 2:1 в пользу гостей.

Во втором периоде голов не было. В третьей двадцатиминутке «Ак Барс» забросил еще одну шайбу. Болельщики активно поддерживали нижегородкую команду, и через несколько минут они порадовали присутствующих. Гол забил Энди Миле.

На последних минутах матча казанский хоккеист забросил последнюю, четвертую, шайбу в пустые ворота соперника. Третий период был жарким: хоккеисты даже устраивали драки на льду.

Следующий матч «Торпедо» сыграет в пятницу, 21 сентября. Его противником станет магнитогорский «Металлург».

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