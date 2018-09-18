В Нижнем Новгороде мастер по ремонту техники зарезал мужчину из-за телефона

СЕГОДНЯ 17:29 2018-09-18T17:29:30+03:00

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода один из местных жителей подозревается в убийстве незнакомого мужчины. Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

В отношении 22-летнего обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье 105 уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, подозреваемый, который живет на улице Строкина в Автозаводском районе, занимался ремонтом техники. Один из приятелей потерпевшего отдал ему на свой телефон, чтобы он его сделал. Однако ремонтник долго не отдавал сотовый заказчику.

Чтобы разобраться, потерпевший и заказчик пришли к обвиняемому и потребовали телефон. Нижегородец вышел к подъезду и в ходе конфликта нанес 25-летнему мужчине четыре ножевых ранения в область груди. От полученных ранений он скончался на месте.

Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. До этого он не был судим. Расследование уголовного дела продолжается.