Нижегородское «Торпедо» сыграет с казанским «Ак Барсом» 18 сентября

СЕГОДНЯ 16:43 2018-09-18T16:44:17+03:00

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Сегодня, 18 сентября, в Нижнем Новгороде пройдет очередной матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. На льду встретятся местная команда «Торпедо» и «Ак Барс» из Казани.

Начало матча в 19:00. Место проведения – КРК «Нагорный» на проспекте Гагарина.

Встречи именно этих двух команд всегда очень напряженные и зрелищные. Нижегородцы ждут настоящую битву.

До этого, 16 сентября, нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» обыграл «Сибирь» из Новосибирска. Матч состоялся 16 сентября и завершился со счетом 3:2.

Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке