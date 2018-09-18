Производство продукции пищевой отрасли Нижегородской области выросло на 2,6 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:34 2018-09-18T16:34:19+03:00

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Рост производства и отгрузки продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области в период с января по август текущего года вырос на 2,6 миллиарда рублей. Это в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

По информации регионального министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, за вышеуказанный период предприятия произвели и отгрузили продукции на сумму более 69 миллиардов рублей.

Индекс физического объема производства пищевых продуктов составил 101,6 %, по производству напитков – 110,3 %.

Также сообщается, что в 2018 году более двух миллиардов будет инвестировано в предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области. Деньги будут потрачены на модернизацию, реконструкцию, ввод новых производственных линий и техническое перевооружение предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.