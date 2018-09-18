2018-09-18T16:02:02+03:00
Звезды

19 сентября на Автозаводе освятят купола и кресты нового храма

Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Завтра, 19 сентября 2018 года в Автозаводском районе Нижнего Новгорода состоится освящение куполов и крестов нового храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Храм находится на пересечении улиц Магистральной и Катерной на Автозаводе. Начало мероприятия назначено на 10 часов утра. Чин освящения совершит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Напомним, это первый в Нижнем Новгороде храм, который посвящен святителю Спиридону. По проекту кирпичная однопрестольная церковь будет вмещать до 600 человек.

Новый храм смогут посещать жители расположенных поблизости многоэтажных домов и частного сектора. Ранее на этой территории был пустырь.

Закладка храма состоялась почти два года назад, 24 октября 2016 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24