19 сентября на Автозаводе освятят купола и кресты нового храма

СЕГОДНЯ 16:01 2018-09-18T16:02:02+03:00

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Завтра, 19 сентября 2018 года в Автозаводском районе Нижнего Новгорода состоится освящение куполов и крестов нового храма в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Храм находится на пересечении улиц Магистральной и Катерной на Автозаводе. Начало мероприятия назначено на 10 часов утра. Чин освящения совершит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Напомним, это первый в Нижнем Новгороде храм, который посвящен святителю Спиридону. По проекту кирпичная однопрестольная церковь будет вмещать до 600 человек.

Новый храм смогут посещать жители расположенных поблизости многоэтажных домов и частного сектора. Ранее на этой территории был пустырь.

Закладка храма состоялась почти два года назад, 24 октября 2016 года.