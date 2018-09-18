Глеб Никитин: «Надо вовлекать старшее поколение в занятия спортом»

СЕГОДНЯ 15:14 2018-09-18T15:14:35+03:00

В настоящее время в бесплатных оздоровительных секциях занимаются 46 тысяч пожилых нижегородцев

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46 тысяч пожилых нижегородцев занимаются в бесплатных оздоровительных секциях. Такие цифры приводит пресс-служба правительства Нижегородской области.

Так, одним из первых предоставлять услуги на безвозмездной основе для представителей старшего поколения в регионе начал ФОК «Мещерский». За последние шесть лет количество пенсионеров, которые посещают бесплатные спортивные секции в ФОКе, выросло на 30% - до 1200 человек в год.

- Самое любимое занятие у пенсионеров – плавание, им занимаются около 1000 человек в год. Также популярны занятия фитнесом и тренажерный зал, - рассказала начальник спортивно-методического отдела ФОК «Мещерский» Татьяна Малышева.

Напомним, ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что создание условий для повышения качества жизни и активного долголетия нижегородцев является одной из важнейших задач регионального правительства.

- Надо активно вовлекать всех нижегородцев, особенно людей старшего поколения, в занятия спортом, в этот правильный, полезный для здоровья досуг, - подчеркнул Глеб Никитин.