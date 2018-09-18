2018-09-18T14:18:17+03:00
Общество

Ремонт дворовых территорий на Автозаводе завершен на 90%

Юлия ИСАЕВА
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В Автозаводском районе на 90% завершен ремонт дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Работы проводятся в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Вчера на Автозаводе была проведена проверка качества

благоустройства дворовых территорий в границах улиц Лескова, Прыгунова, Южное шоссе, Старых Производственников.

На объектах уже отремонтировано асфальтовое покрытие и установлены бордюры на площади 174,9 тысяч квадратных метров. На это были потрачены почти 27 миллионов рублей.

Также в квартале были заменены 13 светильников и установлены восемь новых опор освещения на сумму 2,8 миллиона рублей. ДУК в свою очередь отремонтировал подъезды, цоколи, входные группы и заменил окна в подъезде.

- Автозаводцы еще на стадии обсуждения проекта благоустройства выразили желание принять участие в софинансировании работ. Такой подход еще раз говорит о том, что наши граждане готовы не только словом, но и делом участвовать в обустройстве своих дворов, - сказал глава администрации района.

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