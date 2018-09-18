Опасный светофор на проспекте Октября отремонтировали

СЕГОДНЯ 13:09 2018-09-18T13:09:05+03:00

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В Нижнем Новгороде отремонтировали светофор на проспекте Октября. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в августе местные жители пожаловались в соцсетях на опасные светофоры, которые того и гляди отвалятся. Одним из них как раз был светофор на проспекте Октября. У него оторвалось верхнее крепление. Горожане боялись, что он вот-вот рухнет.

Еще один опасный светофор находится на проспекте Гагарина рядом с заводом «Термаль». Ситуация тут похожая - тоже отвалось верхнее крепление. Однако светофор, в отличие от своего собрата с простекта Октября, уже повис и грозится упасть в любую минуту. До пешеходного перехода здесь далековато, а вот упасть на машину он вполне может. Каждый день здесь проходит большой поток автомобилей, так что шансов задеть кого-то из нижегородцев достаточно большой.