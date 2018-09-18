В садах и школах Нижнего Новгорода начали включать отопление

СЕГОДНЯ 12:43 2018-09-18T12:44:21+03:00

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Теплоэнерго начинает подачу теплоносителя в детские сады, школы и медицинские учреждения Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пуск тепла будет осуществляться на основании заявок руководителей при условии готовности потребительских систем к приему теплоносителя. На сегодняшний день к началу сезона готовы 647 социальных учреждений, подключенных к сетям Теплоэнерго.

- По поручению главы Нижнего Новгорода Владимира Панова, Теплоэнерго еще до официального старта отопительного периода начинает подачу тепла в детские и социальные учреждения города. Мы понимаем, что в случае с больницами, детскими садами и школами не стоит выдерживать официальные нормативы для наступления отопительного сезона,- рассказал генеральный директор компании Илья Халтурин.

По его словам, Теплоэнерго готово осуществлять подачу теплоносителя в жилые дома, организации и учреждения до официального начала отопительного сезона по соответствующим заявкам от управляющих компаний, ТСЖ, руководителей предприятий и организаций.