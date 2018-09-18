В селе Горбатовка появится спортивно-игровая площадка

СЕГОДНЯ 12:16 2018-09-18T12:16:52+03:00

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До конца 2018 года в селе Горбатовка под Дзержинском будет установлена спортивно-игровая площадка. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Этот проект реализуется в рамках реализации региональной программы поддержки местных инициатив. Площадка обойдется в 1,8 миллиона рублей, 1,1 миллиона из которых – субсидии бюджета Нижегородской области, 60 тысяч рублей - муниципальные средства, 92 тысяч собраны местными жителями и 80 тысяч рублей дали спонсоры.

По информации МБУ "Город", новая площадка будет находиться за ограждением, на ней будет резиновое покрытие, двое ворот с сеткой для игры в мини-футбол. Общая площадь составит 510 квадратных метров.

Напомним, современная спортивная площадка открылась около школы №36 в Дзержинске 25 августа. По словам министра образования Сергея Злобина, эта школа отличается спортивными достижениями, поэтому идея открыть там воркаут-площадку хорошая. В свою очередь глава Дзержинска Сергей Попов напомнил, что в рамках этого проекта в городе появятся четыре такие площадки. Три воркаута разместятся на стадионе «Химик», около школы №7 и во дворе дома №14 по улице Петрищева.