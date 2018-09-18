Группа «МаслаРыбаКости» даст единственный концерт в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:53 2018-09-18T11:53:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Концерт группы «МаслаРыбаКости» (12+) состоится в нижегородском Доме актера имени В.В. Вихрова (улица Пискунова,10) 5 октября в 18:30. Об этом «Комсомольской правде» сообщили организаторы.

Актеры Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке объединились в музыкальную группу «МаслаРыбаКости».

Очень быстро коллектив стал любим публикой, а их многочисленные концерты пользуются неизменной популярностью, отмечают организаторы.

В своем творчестве участники группы умело смешивают жанры авторской песни, городского романса, эстрады и куртуазного маньеризма.

5 октября группа впервые приедет в Нижний Новгород со своим концертом «Петербуржская ночь».

Солист ансамбля - Владимир Маслаков - актер театра и кино, поэт, певец, музыкант и режиссер.

Ранее сообщалось, что в Центре театрального мастерства на Варварской,32 этой осенью покажут два премьерных спектакля.