2018-09-18T11:53:42+03:00
Звезды

Группа «МаслаРыбаКости» даст единственный концерт в Нижнем Новгороде

Мероприятие состоится в Доме актера имени Вихрова
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Концерт группы «МаслаРыбаКости» (12+) состоится в нижегородском Доме актера имени В.В. Вихрова (улица Пискунова,10) 5 октября в 18:30. Об этом «Комсомольской правде» сообщили организаторы.

Актеры Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке объединились в музыкальную группу «МаслаРыбаКости».

Очень быстро коллектив стал любим публикой, а их многочисленные концерты пользуются неизменной популярностью, отмечают организаторы.

В своем творчестве участники группы умело смешивают жанры авторской песни, городского романса, эстрады и куртуазного маньеризма.

5 октября группа впервые приедет в Нижний Новгород со своим концертом «Петербуржская ночь».

Солист ансамбля - Владимир Маслаков - актер театра и кино, поэт, певец, музыкант и режиссер.

Ранее сообщалось, что в Центре театрального мастерства на Варварской,32 этой осенью покажут два премьерных спектакля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ремонт дворовых территорий на Автозаводе завершен на 90%
Опасный светофор на проспекте Октября отремонтировали
В садах и школах Нижнего Новгорода начали включать отопление
Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 24 сентября
В селе Горбатовка появится спортивно-игровая площадка
В Нижнем Новгороде за незаконную помощь иностранцам осудили этническую группировку
Жителей Нижнего Новгорода приглашают вступать в народные дружины
Три человека пострадали при столкновении иномарок в Дивееве
На капитальный ремонт нижегородских школ требуется более миллиарда рублей
В Нижегородской области заблокировали 10 сайтов по продаже алкоголя и поддельных документов
Жители написали более 4,5 тысяч заявок в информационную систему «Наш Нижний»
18 сентября в Нижегородской области стартуют «Болдинские чтения»
Анатолий Бондар претендует на должность председателя кассационного суда
Глеб Никитин: «Решение экологических проблем невозможно без участия граждан»
ХК «Торпедо» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2
На Автозаводе пройдет День открытых дверей в центре культуры и досуга «Молодежный»
Капремонт канализационного коллектора на Тонкинской завершен на 50%
В Сергаче пропал 83-летний Владимир Телегин
Нижегородский депутат получил условный срок за мошенничество в крупном размере
Движение транспорта по улице Литвинова ограничено до 22 сентября
По берегу ручья на Щелоковском хуторе выложат более 400 тонн декоративного камня
Глеб Никитин открыл новый общественный центр в селе Хирино
Нижегородские автобусы планируют оснастить датчиками расхода топлива
100 новых автобусов большой вместимости закупят в Нижнем Новгороде в 2019 году
Суд закрыл нижегородское кафе «Сказочный Восток» из-за антисанитарии
На пожаре в дачном домике под Семеновом погиб пенсионер