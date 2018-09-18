2018-09-18T11:26:16+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде за незаконную помощь иностранцам осудили этническую группировку

Юлия ИСАЕВА
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Сормовский районный суд Нижнего Новгорода в 2018 году вынес пять обвинительных приговоров членам этнической преступной группы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Участники банды помогали иностранцам незаконно находиться на территории Нижегородской области. Они нарушали закон с 2014 года. В сентябре 2017 года их деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ.

Один из членов группы зарегистрировал на себя ИП, заявив в качестве видов своей деятельности оказание услуг по письменному и устному переводу, фотокопированию и подготовке документов.

В результате их деятельность была связана с постановкой на миграционный учет в «резиновые квартиры», заключением фиктивных браков, оформлением фиктивных трудовых договоров, справок о трудоустройстве, сертификатов о знании русского языка и других необходимых документов для получения разрешения на временное проживание, оформление видов на жительство и гражданства РФ. На этом преступники заработали более двух с половиной миллионов рублей.

В ходе следствия все обвиняемые признали свою вину. Из осудили. Решения суда вступили в законную силу.

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