Жителей Нижнего Новгорода приглашают вступать в народные дружины

СЕГОДНЯ 11:03 2018-09-18T11:03:50+03:00

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20 сентября 2018 года будет организована «горячая линия» по теме «Вопросы вступления в члены народных дружин Нижнего Новгорода». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Организатор - управление по безопасности и мобилизационной подготовке администрации Нижнего Новгорода.

Время открытия «горячей линии» - 9:00. Горожане смогут задавать интересующие вопросы по указанной теме до 17:00. Телефон: 419-28-99.

На сегодняшний день в Нижнем Новгороде функционируют 12 общественных формирований общей численностью 414 человек.

Согласно информации, за последние восемь лет количество человек, вступивших в дружины увеличилось почти в четыре раза. В 2009 году участников в них было 109, а в 2017 уже 414. Все вступившие обеспечены удостоверениями «Народный Дружинник», форменной одеждой или отличительной символикой.