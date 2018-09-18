2018-09-18T10:34:34+03:00
Происшествия

Три человека пострадали при столкновении иномарок в Дивееве

Госпитализация никому не понадобилась
Юлия ИСАЕВА
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В Дивееве (Нижегородская область) произошла авария с участием двух автомобилей. Есть пострадавшие. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работеУГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, вчера, 17 сентября, около семи часов утра на улице Заречная столкнулись «Форд» и «Тойота». Водитель первого авто не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где протаранил японскую машину.

В результате ранения получили три человека: двое пассажиров «Форда» и пенсионерка из «Тойоты». Их всех осмотрели врачи. Самые серьёзные травмы оказались у 67-летней женщина: ей диагностировали закрытый перелом, ушиб грудной клетки и сустава.

Всех пострадавших отпустили домой после осмотра врачом. Госпитализация никому не понадобилась.

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