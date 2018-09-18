2018-09-18T10:05:14+03:00
Общество

На капитальный ремонт нижегородских школ требуется более миллиарда рублей

В этом году на это было выделено 13,3 миллиона рублей
Юлия ИСАЕВА
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17 сентября состоялось заседание постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по социальной политике. Одним из важнейших вопросов стал капремонт городских школ. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

На заседании присутствовали заместитель председателя городской думы Николай Сатаев, депутаты Юрий Ерофеев, Андрей Ефремов, Евгений Лазарев, Алексей Бобров, Игорь Богданов, Владимир Герасичкин, а также представители городской администрации и социальных учреждений.

Как заявила директор департамента образования Ирина Тарасова, в этом году на капремонт образовательных учреждений было выделено 13,3 миллиона рублей, на текущий ремонт – 101,8 миллиона рублей.

По данным департамента образования, на проведение капитального ремонта требуется более миллиарда рублей.

- Комиссия решила еще раз обратиться к главе города и городской думе, чтобы инициировать вопрос возобновления или создания новой программы капремонта. Необходимо снова выходить на областное правительство с просьбой выделить средств на эти цели, – сказал председатель комиссии Василий Пушкин. Депутаты его поддержали.

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