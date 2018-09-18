На капитальный ремонт нижегородских школ требуется более миллиарда рублей
17 сентября состоялось заседание постоянной комиссии думы Нижнего Новгорода по социальной политике. Одним из важнейших вопросов стал капремонт городских школ. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.
На заседании присутствовали заместитель председателя городской думы Николай Сатаев, депутаты Юрий Ерофеев, Андрей Ефремов, Евгений Лазарев, Алексей Бобров, Игорь Богданов, Владимир Герасичкин, а также представители городской администрации и социальных учреждений.
Как заявила директор департамента образования Ирина Тарасова, в этом году на капремонт образовательных учреждений было выделено 13,3 миллиона рублей, на текущий ремонт – 101,8 миллиона рублей.
По данным департамента образования, на проведение капитального ремонта требуется более миллиарда рублей.
- Комиссия решила еще раз обратиться к главе города и городской думе, чтобы инициировать вопрос возобновления или создания новой программы капремонта. Необходимо снова выходить на областное правительство с просьбой выделить средств на эти цели, – сказал председатель комиссии Василий Пушкин. Депутаты его поддержали.