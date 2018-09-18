В Нижегородской области заблокировали 10 сайтов по продаже алкоголя и поддельных документов

СЕГОДНЯ 09:50 2018-09-18T09:51:09+03:00

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Тоншаевский районный суд признал запрещенной информацию, которая была размещена на десяти интернет-сайтах. Там продавались алкоголь и поддельные документы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, их ведомство обратилось в суд с заявлениями о признании информации запрещенной к распространению.

После мониторинга страниц в Интернете были выявлены четыре сайта, на которых была размещена информация о продаже дипломов, аттестатов и других документов, подтверждающих наличие образования у гражданина, а также шесть сайтов с информацией о круглосуточной продаже, доставке алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, доступ к этим ресурса открытый, туда мог зайти любой желающий.

В результате суд удовлетворил иски прокурора, признав данную информацию, размещенную на сайтах, запрещенной. Сейчас доступ к этим ресурсам заблокирован.