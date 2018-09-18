2018-09-18T09:51:09+03:00
Общество

В Нижегородской области заблокировали 10 сайтов по продаже алкоголя и поддельных документов

Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Тоншаевский районный суд признал запрещенной информацию, которая была размещена на десяти интернет-сайтах. Там продавались алкоголь и поддельные документы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, их ведомство обратилось в суд с заявлениями о признании информации запрещенной к распространению.

После мониторинга страниц в Интернете были выявлены четыре сайта, на которых была размещена информация о продаже дипломов, аттестатов и других документов, подтверждающих наличие образования у гражданина, а также шесть сайтов с информацией о круглосуточной продаже, доставке алкогольной и спиртосодержащей продукции. Кроме того, доступ к этим ресурса открытый, туда мог зайти любой желающий.

В результате суд удовлетворил иски прокурора, признав данную информацию, размещенную на сайтах, запрещенной. Сейчас доступ к этим ресурсам заблокирован.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ремонт дворовых территорий на Автозаводе завершен на 90%
Опасный светофор на проспекте Октября отремонтировали
В садах и школах Нижнего Новгорода начали включать отопление
Высокая пожароопасность лесов сохранится в Нижегородской области до 24 сентября
В селе Горбатовка появится спортивно-игровая площадка
Группа «МаслаРыбаКости» даст единственный концерт в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде за незаконную помощь иностранцам осудили этническую группировку
Жителей Нижнего Новгорода приглашают вступать в народные дружины
Три человека пострадали при столкновении иномарок в Дивееве
На капитальный ремонт нижегородских школ требуется более миллиарда рублей
Жители написали более 4,5 тысяч заявок в информационную систему «Наш Нижний»
18 сентября в Нижегородской области стартуют «Болдинские чтения»
Анатолий Бондар претендует на должность председателя кассационного суда
Глеб Никитин: «Решение экологических проблем невозможно без участия граждан»
ХК «Торпедо» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2
На Автозаводе пройдет День открытых дверей в центре культуры и досуга «Молодежный»
Капремонт канализационного коллектора на Тонкинской завершен на 50%
В Сергаче пропал 83-летний Владимир Телегин
Нижегородский депутат получил условный срок за мошенничество в крупном размере
Движение транспорта по улице Литвинова ограничено до 22 сентября
По берегу ручья на Щелоковском хуторе выложат более 400 тонн декоративного камня
Глеб Никитин открыл новый общественный центр в селе Хирино
Нижегородские автобусы планируют оснастить датчиками расхода топлива
100 новых автобусов большой вместимости закупят в Нижнем Новгороде в 2019 году
Суд закрыл нижегородское кафе «Сказочный Восток» из-за антисанитарии
На пожаре в дачном домике под Семеновом погиб пенсионер