2018-09-17T17:36:38+03:00
Общество

Жители написали более 4,5 тысяч заявок в информационную систему «Наш Нижний»

Из них 3900 уже отработаны
Юлия ИСАЕВА
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В информационную систему «Наш Нижний» от жителей города поступили более 4 500 заявок. Об этом сообщает городская единая дежурно-диспетчерская служба.

В состав системы входят 42 управляющие организации. На сегодняшний день отработаны уже более 3900 заявок. Больше всего обращений поступили в ООО «ДК Канавинского района», ОАО «ДК Ленинского района», ОАО «ДК Приокского района».

Больше всего заявок отработали в ОАО «ДК Ленинского района» (95%), а меньше всего – в АО «ДК Нижегородского района» (66,85%).

Согласно информации, все полученные обращения были отработаны в ООО ПКФ «Домремстрой», ООО «Строймастер», ООО «Земляничная поляна-Сервис» и у ООО ПКФ «Домремстрой НН».

Напоминаем, оставить заявку, касающуюся коммунальных проблем, можно на сайте нашнн.рф или позвонить по номеру 005. Каждое обращение фиксируется в системе «Наш Нижний», затем попадает в домоуправляющую компанию для организации работы и в мэрию на контроль.

Кроме того, заявитель может в режиме онлайн отслеживать действия обслуживающей организации. Ни одна заявка не может быть «закрыта» без оценки автора сообщения - он должен подтвердить, что удовлетворен результатом. Если качество выполнения работ жителя не устраивает, заявка возвращается на доработку в обслуживающую организацию.

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