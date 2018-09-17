18 сентября в Нижегородской области стартуют «Болдинские чтения»

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-17T17:10:03+03:00

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18 сентября 2018 года в Государственном литературно-мемориальном и природном музее-заповеднике Александра Сергеевича Пушкина «Болдино» состоится открытие XLVI Международной научной конференции «Болдинские чтения». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В мероприятии примет участие заместитель министра культуры Нижегородской области Алла Забегалова.

На конференции с докладами выступят ученые-пушкинисты из разных регионов России, а также из других стран - Германии, Канады, Сербии, Эстонии и Японии. Всего на обсуждение будут представлены более 40 научных сообщений. В рамках конференции состоятся также презентации монографий известных исследователей.

Для всех участников будет предусмотрена программа. Желающие смогут сходить на экскурсию по господскому дому болдинской усадьбы «Я в Болдине писал, как давно уже не писал…», также посетить открытие выставки «Болдинское притяжение», вторую пушкинскую усадьбу в деревне Львовка и познакомиться с экспозицией Большеболдинского краеведческого музея.

В дни конференции пройдут также торжественные мероприятия, посвященные 100-летию схода болдинских крестьян, решение которого сохранило господский дом семьи Пушкиных в Болдине.