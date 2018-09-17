Глеб Никитин: «Решение экологических проблем невозможно без участия граждан»

СЕГОДНЯ 16:19 2018-09-17T16:20:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижегородцы собрали более 700 мешков мусора в рамках всероссийской акции «Генеральная уборка страны», участниками которой стали более 1000 российских муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для субботника в Нижнем Новгороде был выбран берег реки Старка в районе улицы Ивлиева. Вместе с общественниками на субботник вышли сотрудники регионального министерства экологии и природных ресурсов, природоохранной прокуратуры, районной домоуправлющей компании, а также жители близлежащих домов – всего около трехсот человек.

За несколько часов участники акции собрали около 700 мешков мусора. При этом нередко мусор оказывался достаточно крупным и неожиданным: стул, дверь, шины.

- Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в таких экологических мероприятиях. В Нижегородской области насчитывается около 150 несанкционированных свалок, и предстоит много работы, чтобы убрать весь этот мусор и выстроить систему по борьбе с нарушителями. Но мало очистить леса и берега рек – надо, чтобы свалки не появлялись там снова и снова. И это невозможно без участия граждан, - отметил Глеб Никитин.