2018-09-17T15:40:29+03:00
Спорт

ХК «Торпедо» обыграл «Сибирь» со счетом 3:2

Юлия ИСАЕВА
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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» обыграл «Сибирь» из Новосибирска. Матч состоялся 16 сентября и завершился со счетом 3:2.

Команды встретились на льду в Новосибирске. Местный клуб до сих пор не набрал ни одного очка и уже сменил главного тренера. Нижегородцы оказались сильнее.

Главным героем матча признан Михаил Варнаков. Он забросил две шайбы, в том числе и победную.

Напомним, 12 сентября прошла игра ХК «Торпедо» и уфимского «Салават Юлаева». «Уфа-Арена» собрала на трибунах 6 032 зрителя. Нижегородские хоккеисты уступили Уфе. Матч закончился со счетом 4:3. Для нижегородцев это поражение стало первым в сезоне.

Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.

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