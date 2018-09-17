На Автозаводе пройдет День открытых дверей в центре культуры и досуга «Молодежный»
18 сентября в центре культуры и досуга «Молодежный» Автозаводского района
состоится День открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.
Начало мероприятия в 17:00. Оно приурочено к началу нового творческого сезона учреждения культуры.
Перед зрителями выступят лучшие коллективы центра: образцовый хореографический ансамбль «Сувенир», ансамбль танца «Сударушка», студия современного танца «Нон-стоп», цирковая студия «Калейдоскоп», театр визуального искусства «Твикс» и студия эстрадной песни «Фортуна».
В фойе учреждения культуры изостудией «Вернисаж» и фотостудией «Арт» будет организована выставка работ «Наш Молодежный» и летний фото - плэнер.
По окончании праздника все желающие смогут записаться в кружки и студии Центра культуры и досуга, встретится с руководителями, задать интересующие вопросы.