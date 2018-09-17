2018-09-17T15:13:26+03:00
Звезды

На Автозаводе пройдет День открытых дверей в центре культуры и досуга «Молодежный»

Юлия ИСАЕВА
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18 сентября в центре культуры и досуга «Молодежный» Автозаводского района

состоится День открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Начало мероприятия в 17:00. Оно приурочено к началу нового творческого сезона учреждения культуры.

Перед зрителями выступят лучшие коллективы центра: образцовый хореографический ансамбль «Сувенир», ансамбль танца «Сударушка», студия современного танца «Нон-стоп», цирковая студия «Калейдоскоп», театр визуального искусства «Твикс» и студия эстрадной песни «Фортуна».

В фойе учреждения культуры изостудией «Вернисаж» и фотостудией «Арт» будет организована выставка работ «Наш Молодежный» и летний фото - плэнер.

По окончании праздника все желающие смогут записаться в кружки и студии Центра культуры и досуга, встретится с руководителями, задать интересующие вопросы.

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