Капремонт канализационного коллектора на Тонкинской завершен на 50%

СЕГОДНЯ 14:08 2018-09-17T14:08:04+03:00

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«Нижегородский водоканал» завершил 50% работ по капитальному ремонту канализационного коллектора на улице Тонкинская. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Двухкилометровый участок диаметром 1200 миллиметров ремонтируется с 2017 года. Он находится на улице Тонкинская,6 до бульвара Мира,10. В рамках проекта коллектор прочищается и санируется, где это необходимо, производится бетонирование его свода.

- В настоящее время мы завершили половину работ, в том числе решили острый вопрос у 5 дома, где в 2016 году началось разрушение коллектора, и аварийный участок был огорожен. Территория препятствовала проезду автотранспорта и создавала неудобство жителям. В настоящее время на месте котлована уже завершено благоустройство, - отметил заместитель генерального директора по развитию ОАО «Нижегородский водоканал» Александр Жерноков.

По его словам, работы планируется завершить до конца года. Восстановление производится без отключения канализования района, таким образом рабочим приходится работать в условиях потока сточной воды в коллекторе.

Напомним, в 2016 году обрушился верхний свод трубопровода напротив дома №5 по улице Тонкинской. Территория разрушенного участка была огорожена, коллектор продолжал функционировать. После проведения полного обследования коллектора стало ясно, что точечный ремонт разрушенного участка не принесет результатов и может быть опасен, поскольку работы могут спровоцировать дальнейшее обрушение коллектора 1961 года постройки, износ которого достиг 90%.