В Сергаче пропал 83-летний Владимир Телегин

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-17T13:25:54+03:00

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В Сергаче (Нижегородская область) разыскивают 83-летнего мужчину. Он ушел из дома и пропал. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Согласно информации, Владимир Телегин вышел из дома на улице Комарова 9 сентября 2018 года. С тех пор пенсионера никто не видел.

Приметы пропавшего: телосложение худощавое, рост 160 сантиметров, волосы седые, глаза серые.

Мужчина был одет в красную рубашку, синее трико, вельветовые тапочки.

Особые приметы: носит бороду, залысины.

У Владимира болезнь Альцгеймера, он плохо говорит. Ему необходима медицинская помощь.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении пенсионера, сообщите об этом волонтерам по номеру 8-831-291-51-51 или в полицию 102.

Напомним, также в Нижнем Новгороде разыскивается 52-летний Михаил Рыбкин. 12 сентября мужчина ушел из своего дома на улице Пролетарская в поселке Воскресенское и не вернулся. В момент исчезновения мужчина был одет в серо-синюю куртку, коричневую рубашку, черные болониевые штаны и галоши. Среди особых примет – отсутствие указательного пальца и искривленный нос.