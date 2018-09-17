2018-09-17T12:47:39+03:00
Общество

Нижегородский депутат получил условный срок за мошенничество в крупном размере

Он причинил ущерб Министерству сельского хозяйства Российской Федерации
Юлия ИСАЕВА
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В Нижегородской области осудили депутата из Дальнеконстантиновского района. Он обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере». В 2014 году он, когда был главой фермерского хозяйства, получил грант в размере более миллиона рублей. Эти деньги должны были пойти на развитие семейной животноводческой фермы.

Однако обвиняемый изготовил договор купли-продажи, по которому без фактического приобретения предмета договора – крупнорогатого скота – незаконно перечислил денежные средства в размере 340 тысяч рублей из предоставленного ему гранта на счет одной из указанных организаций.

Он причинил ущерб в крупном размере Министерству сельского хозяйства Российской Федерации.

Суд приговорил мужчину к наказанию в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Приговор в законную силу не вступил.

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