Движение транспорта по улице Литвинова ограничено до 22 сентября

СЕГОДНЯ 12:25 2018-09-17T12:25:49+03:00

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В Канавинском районе Нижнего Новгорода с 11 сентября ограничено движение транспорта. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения.

Причиной стало проведение работ по прокладке газопровода. Известно, что ограничения будут сняты 22 сентября. На указанной улице закрыты два участка: у дома № 65 по левой стороне в направлении улицы Советской и напротив дома № 44 по правой стороне.

По этой дороге автомобили могут ехать со скоростью не выше 40 километров в час.

Напомним, 8 сентября на Пролетарке изменилась схема движения. Это связано с открытием новой дороги от улиц Лесной до Новикова-Прибоя. Кольца больше нет. Со стороны улицы Переходникова к Московскому шоссе автомобили смогут ездить по новому участку дороги. Движение по кругу между улицей Переходникова и проспектом Ленина будет закрыто. Подробную схему можно посмотреть здесь.