По берегу ручья на Щелоковском хуторе выложат более 400 тонн декоративного камня
Сейчас на первом озере Щелоковского хутора ведутся работы по благоустройству. Недавно там побывал исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.
Работы проводятся в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас подрядная организация устанавливает бордюрный камень и привозит на место работ песок для пляжа.
Местные жители обратились к Шатилову и высказали свое мнение, что
плодородный грунт, который уложили вдоль прогулочных дорожек, может смыть в озеро после сильных дождей.
В результате директор компании-подрядчика доложил, что чуть позже будут посажены цветники, чтобы ростки успели «прижиться» до наступления холодов, и заверил, что угроза смыва полностью отсутствует.
Кроме того, рабочие уже приступили к посадке ценных пород кустарников и деревьев. Их будет 162.
- Отличительной особенностью Щелоковского хутора станет благоустройство ручья, для чего подрядчик завезет более 400 тонн декоративного камня крупной фракции из республики Дагестан. Ведь первостепенная задача для нас - сохранение природного ландшафта, в частности, самого устья. Этот ручей является главным источником пополнения воды в озере, поэтому работу мы будем контролировать в ежедневном режиме, - заявил Шатилов.