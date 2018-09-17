По берегу ручья на Щелоковском хуторе выложат более 400 тонн декоративного камня

СЕГОДНЯ 11:44 2018-09-17T11:44:06+03:00

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Сейчас на первом озере Щелоковского хутора ведутся работы по благоустройству. Недавно там побывал исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

Работы проводятся в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас подрядная организация устанавливает бордюрный камень и привозит на место работ песок для пляжа.

Местные жители обратились к Шатилову и высказали свое мнение, что

плодородный грунт, который уложили вдоль прогулочных дорожек, может смыть в озеро после сильных дождей.

В результате директор компании-подрядчика доложил, что чуть позже будут посажены цветники, чтобы ростки успели «прижиться» до наступления холодов, и заверил, что угроза смыва полностью отсутствует.

Кроме того, рабочие уже приступили к посадке ценных пород кустарников и деревьев. Их будет 162.

- Отличительной особенностью Щелоковского хутора станет благоустройство ручья, для чего подрядчик завезет более 400 тонн декоративного камня крупной фракции из республики Дагестан. Ведь первостепенная задача для нас - сохранение природного ландшафта, в частности, самого устья. Этот ручей является главным источником пополнения воды в озере, поэтому работу мы будем контролировать в ежедневном режиме, - заявил Шатилов.