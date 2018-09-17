Нижегородские автобусы планируют оснастить датчиками расхода топлива

СЕГОДНЯ 11:07 2018-09-17T11:07:31+03:00

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Нижегородские автобусы планируется оснастить специальными датчиками расхода топлива. Об этом на заседании постоянной комиссии гордумы по транспорту и связи сообщил и.о. генерального директора МП "Нижегородпассажиравтотранс" Александр Хватов.

- Сейчас в тестовом режиме такими датчиками оснащены два автобуса. Тестовые испытания будут проходить до конца сентября 2018 года, - рассказал Александр Хватов. - После этого будут проанализирован объём сэкономленных средств. По нашим подсчётам, экономия должна составить порядка 15-20%. Учитывая, что каждый такой комплект стоит около 11 тысяч рублей, окупиться они должны примерно за год. Если наши расчёты подтвердятся, то такими датчиками будут оснащены все нижегородские автобусы.

Напомним, по данным на 1 июля 2018 года, кредиторская задолженность предприятия "Нижегородпассажиравтотранс" составила 1 миллиард 76 миллионов рублей. Из них задолженность по налогам - 120 миллионов рублей, 650 миллионов рублей - по внебюджетным фондам.