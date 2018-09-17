100 новых автобусов большой вместимости закупят в Нижнем Новгороде в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:49 2018-09-17T10:49:15+03:00

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В Нижнем Новгороде в 2019 году планируется закупить 100 новых газомоторных автобусов большой вместимости. Благодаря этому количество автобусов на дорогах Нижнего вырастет с 347 до 517 единиц. Об этом на заседании комиссии гордумы по транспорту и связи сообщил и.о. генерального директора МП "Нижегородпассажиравтотранс" Александр Хватов.

- Каждый такой автобус будет стоить около 8,5 миллионов рублей. В результате, если их брать в лизинг, то на них придётся потратить около 1,5 миллиардов рублей, - рассказал Александр Хватов. - При этом уже в этом году количество выпускаемых автобусов на линию мы планируем увеличить с 347 единиц до 437 единиц. Сделано это будет за счёт приёма на работу водителей и ремонт существующего подвижного состава.

К слову, в июле 2018 года зарплата водителей автобусов в Нижнем Новгороде выросла с 34 до 45 тысяч рублей. Сразу после этого на работу удалось принять 50 новых водителей. Ещё 40 исправных автобусов сейчас простаивают из-за нехватки водителей.