Суд закрыл нижегородское кафе «Сказочный Восток» из-за антисанитарии

СЕГОДНЯ 10:47 2018-09-17T10:47:03+03:00

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В Нижнем Новгороде из-за антисанитарии приостановлена деятельность кафе «Сказочный Восток». Оно расположено на Ильинской улице.

Как сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора, эксплуатация кафе производится с грубыми нарушениями норм санитарного законодательства, создающими угрозу жизни и здоровья населения.

Специалисты выяснили, что мангал, на котором готовят блюда, расположен в пристрое к жилом дому, а шахта вытяжной трубы не выведена на высоту не менее одного метра над коньком крыши жилого дома. Кроме того санитарно-техническое состояние и санитарное содержание помещений участка по изготовлению шашлыков и участка по разделке мяса неудовлетворительное, колода для разруба мяса установлена непосредственно на полу без использования крестовины или специальной подставки.

Все вышеперечисленное нарушает санирано-эпидемиологические требования к организациям общественного питания.

В результате 12 сентября Нижегородский районный суд привлек владельца кафе к административной ответственности и закрыл заведение на 40 суток.